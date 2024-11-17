Haber hattı

Tayfur Havutçu'dan üzen haber: Yoğun bakımda
Bir süredir kanser tedavisi gören Beşiktaş'ın efsane futbolcularından 54 yaşındaki Tayfur Havutçu'nun enfeksiyon sebebiyle değerlerinin yükseldiği ve tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma kaldırıldığı ifade edildi.
Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Eşim tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler düşmekte Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." Beşiktaş camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde haberleri de yalanlayarak "Bu süreçte gerek yeni yöneticilerimiz gerekse eskilerden büyük destek gördük"
dedi.
Aslan potada Mersin'e farklı kükredi
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Mersinspor'u 101-82 yendi. Çekişmeli geçen ilk çeyreği 26-22 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci periyotta da ağırlığını koydu. Farkı açarak devre arasına 53-37 üstün giren Galatasaray, üçüncü periyodu 76-59 önde bitirdiği mücadeleyi 19 sayı farkla kazandı. Aslan'da 24 sayı atan Palmer ve 18 sayı bulan Blumbergs, galibiyetin mimarları oldu. Diğer sonuçlar:
Beşiktaş Fibanka-Büyükçekmece Basketbol: 95-84, Karşıyaka- Yalovaspor: 104-81.
Namağlup Bursaspor zirveyi bırakmıyor
NESİNE 2. LIG
Beyaz Grup: Beykoz- Kepez: 1-0, Karaköprü Bld-Altınordu: 2-4, Sincan Bld-Kırklareli: 1-0. NESINE 3. LIG
1. Grup: Bursa-Bulvar: 3-0, Silifke Bld.-Hopa: 1-0, 2. Grup: Kafkas-Çayeli: 1-2, İshaklı-Balıkesir: 3-3, Türk Metal 1963-Amasya: 1-1
3. Grup: Aliağa-52 Ordu: 0-0, Efeler 09-1923 M.K.Paşa: 0-1 4. Grup: İzmir Çoruhlu-K. Maraş İstiklal: 1-0, Orduspor-Zonguldak: 1-0.