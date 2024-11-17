Haber hattı

Bir süredir kanser tedavisi gören Beşiktaş'ın efsane futbolcularından 54 yaşındakiHavutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşinin durumuyla ilgili açıklama yaptı: "Eşim tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler düşmekte Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır." Beşiktaş camiasından kendileriyle ilgilenilmediği yönünde haberleri de yalanlayarakdedi.TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, konuk ettiği Mersinspor'u 101-82 yendi. Çekişmeli geçen ilk çeyreği 26-22 önde kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci periyotta da ağırlığını koydu. Farkı açarak devre arasına 53-37 üstün giren Galatasaray, üçüncü periyodu 76-59 önde bitirdiği mücadeleyi 19 sayı farkla kazandı.Beşiktaş Fibanka-Büyükçekmece Basketbol: 95-84, Karşıyaka- Yalovaspor: 104-81.Beyaz Grup: Beykoz- Kepez: 1-0, Karaköprü Bld-Altınordu: 2-4, Sincan Bld-Kırklareli: 1-0.1. Grup: Bursa-Bulvar: 3-0, Silifke Bld.-Hopa: 1-0, 2. Grup: Kafkas-Çayeli: 1-2, İshaklı-Balıkesir: 3-3, Türk Metal 1963-Amasya: 1-13. Grup: Aliağa-52 Ordu: 0-0, Efeler 09-1923 M.K.Paşa: 0-1 4. Grup: İzmir Çoruhlu-K. Maraş İstiklal: 1-0, Orduspor-Zonguldak: 1-0.