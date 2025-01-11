Haber hattı

Alperen için salonda İzmir Marşı çaldılar

NBA'deki milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Houston Rockets, konuk olduğu Memphis Griezzlies'ı 119-115 yenerken Alperen 32 sayı, 14 ribaund, 5 asist ve 1 blokla mücadele etti. Rockets üst üste 3. Galibiyetini alarak Batı Konferansı'nda 2. sıradaki yerini korudu. Alperen'e de büyük bir jest yapıldı. Mola sırasında 22 yaşındaki sporcumuz ekranlara gelirken, salonda İzmir Marşı çalındı.



Zeynep, ana tabloda mücadele edecek

KASIM 2024'te Meksika'da kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazanan Zeynep Sönmez, grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ana tablosunda mücadele edecek. Kadınlar dünya sıralamasında 88'inciliğe kadar yükselen milli raket, Melbourne'ün ev sahipliği yapacağı 2025'in ilk büyük turnuvasına doğrudan katılacak. 22 yaşındaki tenisçi, bu yıl Avustralya Açık ana tabloda korta çıkan tek Türk olacak. Zeynep, 13 Ocak Pazartesi ilk turda Talia Gibson ile karşılaşacak.



Bandırma 1 puanı 90+6'da kurtardı

TRENDYOL 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Bandırmaspor, deplasmanda Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 31. dakikasında İstanbul ekibi, Yonathan del Valle ile öne geçti. Rakip kaleye attığı 5 isabetli şutta Pendikspor'un file bekçisi Erdem Canpolat'ı geçemeyen Bandırma, 90+6'da muradına erdi. Paulinho fileleri havalandırıp takımına 1 puanı getirdi. Böylece Bandırma, haftayı 2. sırada kapatmayı garantiledi.



Kerem'in forması tehdit altında

BENFICA formasıyla sezona mükemmel başlayan ancak 7 Aralık'tan bu yana skor yapamayan Kerem Aktürkoğlu'nun forması tehlikede. Milli futbolcu, Braga maçında yerini 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'a kaptırırken genç oyuncunun performansı beğeni topladı. A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, Norveçli futbolcuyu takımda tutacak. Schjelderup'un, Kerem'e rakip olabileceği ve yerini tehdit ettiği belirtildi. 26 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz gün Portekiz basınında eleştirilerin hedefi olmuştu.