Yüreğimize ateş düştü

Bolu Kartalkaya'da bir otelde çıkan yangın, Türkiye'nin yüreğini yaktı. Vefat edenlerin sayısının 76'ya, yaralıların da 51'e yükseldiği felaket için tüm ülke yas tutarken spor camiası, yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile bütün kulüpler tek yürek olurken, hayatını kaybeden Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi için de taziye mesajları gönderildi.