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Giriş Tarihi: 5.2.2025

Fileye Güneş doğacak

Fileye Güneş doğacak
Futbolda yıldızlar topluluğu kadrosuna üst üste yeni isimler ekleyen Fenerbahçe, kadın voleybolunda da dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Voleybol Magazin'in haberine göre; geçtiğimiz eylül ayında VakıfBank'ta kaptanlığa yükselen, aynı zamanda milli takımın da önemli isimlerinden olan Zehra Güneş, yeni sezonda Fenerbahçe Medicana forması giyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve VakıfBank ile henüz anlaşma sağlayamayan 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak olduğu belirtildi. Fenerbahçe için geçtiğimiz hafta da Eczacıbaşı'nın milli yıldızı Hande Baladın yazılmıştı. Baladın'ın da 6 yıldır formasını giydiği Eczacıbaşı'ndan ayrılıp sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.
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Fileye Güneş doğacak
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