Fileye Güneş doğacak

Futbolda yıldızlar topluluğu kadrosuna üst üste yeni isimler ekleyen Fenerbahçe, kadın voleybolunda da dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Voleybol Magazin'in haberine göre;yeni sezonda Fenerbahçe Medicana forması giyecek. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve VakıfBank ile henüz anlaşma sağlayamayan 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertlilerde oynamaya sıcak olduğu belirtildi. Fenerbahçe için geçtiğimiz hafta daBaladın'ın da 6 yıldır formasını giydiği Eczacıbaşı'ndan ayrılıp sarı-lacivertli takıma imza atması bekleniyor.