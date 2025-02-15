CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İstanbul’da

TÜRKİYE, voleybolda bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacak. CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar Dörtlü Finali 3-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasını Türkiye'de düzenleyecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Roko Sikiric ise "İstanbul eşsiz bir tarihi mirasa sahip önemli bir voleybol merkezi. Bu nedenle 2018'den sonra Dörtlü Final'i düzenlemek için ideal bir yer" dedi.