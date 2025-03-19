Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli’de hedef bitmiyor

Niş kentinde düzenlenen şampiyonada 66 kiloda şampiyon olan Busenaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya alamadığını ancak çok çabuk toparlandığını aktaran Busenaz, "Olimpiyattan sonra kısa bir sürede çok iyi çalıştık. Bu takım dünya üçüncüsü oldu. Takımımız Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da zirvede olacak. Ben de yeniden Los Angeles'ta altın madalya kazanacağım. Paris'te yenildim, kötü bir yenilgi oldu beklemiyordum böyle bir şey ama yenilmem gerekiyormuş. Her şeyde bir hayır vardır, Allah öyle istedi ve öyle oldu. İnşallah daha güzel başarılar elde ederiz, yapacağımız daha güzel işler var. Takımıma, federasyon başkanımıza ve kulübüm Fenerbahçe'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kadın boksunda dünya şampiyonalarında 3 altın madalya kazanan 9 sporcudan biri olarak tarihe geçen Busenaz, "Boks tarihine geçtiğim için de mutluyum. İnşallah daha fazla madalya alırım ve bu istatistiğin de zirvesine çıkarım. Beni izleyen Türk halkına da teşekkür ederim. Kendimi izlettirmeyi seviyorum, uzun bir süre daha beni izleyecekler. İnşallah 2028'de de en iyi performansımı seyrettiririm." şeklinde konuştu.

CAHİT SÜRME: BUSENAZ EN GÜZEL CEVABI ŞAMPİYONLUKLA VERDİ

Busenaz Sürmeneli'nin antrenörü ve üç dünya şampiyonluğunda da yanında olan Cahit Süme, bu başarının sporcusuna büyük bir moral olduğunu dile getirdi.

Paris 2024'ten sonra Busenaz'ın çok çabuk ayağa kalktığını vurgulayan Süme, şunları kaydetti:

"Busenaz Sürmeneli kendini ispatlamış bir boksör, birçok şampiyonluğu var. Her sporcunun hayatında inişler çıkışlar yaşanıyor. Olimpiyat bizim için gerçekten çok üzücü oldu. Tokyo'da altın madalya kazandıktan sonra Paris'te de altın madalya bekliyorduk. Orada madalya alamamak bizi elbette çok üzdü. Ama daha çok üzüldüğümüz bazı zamanlar çatlak seslerin çıkması ve 'Busenaz Sürmeneli bitti, kendine bakmıyor, iyi çalışmıyor.' sözlerinin söylenmesiydi. Busenaz, en güzel cevabı burada geri dönüş yapıp yeniden dünya şampiyonluğu kazanarak verdi."