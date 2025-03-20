Voleybolda çifte zafer!

Voleybolda Avrupa'daki temsilcilerimiz büyük başarıya imza attı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Polonya temsilcisi PGE Projekt'e 3-0 yenildi ancak altın seti 15-12 kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi. Mücadelenin MVP'si, 15 sayıyla oynayan Hollandalı smaçör Dick Kooy seçildi. Ziraat Bankkart ise CEV Kupası'nda tarih yazdı. Yarı final ilk maçında İtalya'da Trentino İtas'a 3-2 kaybeden Ziraat, Ankara'da rakibini 3-1 mağlup ederek finale çıktı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu, 20 sayılık performansıyla Hollandalı pasör çaprazı Wouter Ter Maat oldu. Ziraat Bankkart, finalde Polonya ekibi Rzeszow ile karşılaşacak. Halkbank'ın rakibi ise Perugia-Monza galibi olacak.



Kartal yarı finali kaptı

BASKETBOL ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş BOA, derbi maçta konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 81-67 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, kupada adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Beşiktaş'ta Fagbenle 27 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, galibiyette başrolü oynadı. Peterson 17, Özge Özışık ise 11 sayı üretti. Sarıkırmızılı takımda Vanloo'nun 19 sayısı yetmedi. Derin Erdoğan ise 13 sayı ile mücadele etti. Beşiktaş, yarı finalde Emlak Konut ile karşı karşıya gelecek.



F.Bahçe lider bitirdi

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Medicana, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, 23. galibiyetine imza attı ve normal sezonu zirvede bitirdi. Müsabakanın setleri, 18-25, 20-25 ve 23-25 tamamlandı. G.Saray Daikin ise Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti. 19. galibiyetini alan Aslan, 4. sırayı aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Aras Kargo: 2-3, Keçiören Belediyesi-Zerenspor: 2-3. Nilüfer Belediye-Sarıyer Bld: 3-0, Türk Hava Yolları-Bahçelievler Bld: 3-0.