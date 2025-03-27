Terör bitti, şampiyonluk kupası havaya kaldırıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadınlar 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi başaran Yüksekovaspor için Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kupa törenine katıldı. Yaşar Güler, "Şampiyonluk yalnızca bir kupa kazanmak değildir. Bu Yüksekova'dan umut dolu başarı hikâyesidir" derken İbrahim Yumaklı, Yüksekovaspor'un başarısının Türkiye genelinde birçok genç için ilham kaynağı olacağını söyledi. Osman Aşkın Bak ise "Hakkari, Süper Lig'de herkesin korkulu deplasmanı olacak" ifadelerini kullandı.