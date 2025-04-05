Japonya GP’si olaylı başladı

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinin dün yapılan antrenman turları, yaşananlar nedeniyle 4 kez durdu. Günün ilk kazasını Alpine pilotu Jack Doohan yaptı. Antrenmana devam edemeyen genç sürücünün herhangi bir yara almadığı açıklandı. Aston Martin'inKısa bir süre ara verilen antrenman turları hasar gören bariyerlerin onarılmasıyla devam etti. Seanslar, kazalar dışında pistteki çimlerin alev alması nedeniyle iki kez durduruldu. Suzuka şehrindeki 5.8 km'lik pistte bugün sıralama turları yapılacak. Yarış ise yarın start alacak.