Haber hattı

Kendrick Nunn A Milli Takım'a!

PANATHINAIKOS'UN ABD'li yıldızı Kendrick Nunn, Yunan basınında çıkan haberlere göre Türk Milli Takımı'nda oynamayı kabul etti. 1995 doğumlu 1.95'lik gard, NBA'de M.Heat, LA Lakers ve W.Wizards kadrosunda yer aldı ve Panathinaikos'a transfer oldu. Nunn, Ergin Ataman yönetiminde geçen sezon EuroLeague'de şampiyonluğa ulaştı. Ergin Ataman, Larkin dışında devşirme bir oyuncu için resmi adım atmadıklarını vurgulasa da Yunan basını, taraflar arasında temasların sürdüğünün altını çizdi. Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımımız, ağustos ayında Eurobasket'te mücadele edecek.

Max Verstappen Suzuka'da zirvede

FORMULA 1'de sezonun 3. etabı Japonya Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. 5.8 kilometrelik Suzuka pistindeki yarışta 53 tur sonunda Hollandalı pilot, pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.

Eski F.Bahçeli Gustavo hastanelik oldu

EYLÜL 2019'da 6 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerde 97 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımı Sao Paulo antrenmanında yaşadığı sorunun ardından hastaneye kaldırılırken akciğer tromboembolisi tespit edildi. 37 yaşındaki orta saha oyuncusunun ilk tedavisinin kulüp doktorları tarafından tesislerde yapıldığı açıklanırken şu anda hastanede gözetim altında tutulduğu duyuruldu. Ne zaman taburcu edileceği belirtilmeyen deneyimli isim, 40 defa da Brezilya Milli Takımı formasını giymişti.

Al Hilal'de Jorge Jesus devri bitiyor

GEÇEN sezon Al Hilal ile Suudi Arabistan liginde şampiyonluk kupasını kaldıran Jorge Jesus, bu sezon liderin gerisinde. Bitime 8 maç kala Al İttihad'ın 5 puan arkasında takibini sürdüren Portekizli hoca ile sezon sonunda yollar ayrılacak. 70 yaşındaki çalıştırıcının performansından memnun olmayan Al Hilal kulübünün şimdiden arayışlara başladığı ve lig yarışında bir kayıp daha yaşanması halinde Jesus'un sözleşmesini daha erken feshedeceği iddia edildi. Jesus, 2022- 23 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştırmış ve Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.