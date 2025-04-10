Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası final ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Polonya'nın Asseco Resovia Rzeszow ekibini Ankara'daki rövanşta da 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı ve kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası kazandı. İlk seti 20-25 kaybeden Başkent takımı, sonrasında 25-17, 28-26 ve 25-14'lük setlerle ipi göğüsledi.

MVP MATT ANDERSON OLDU

Final mücadelesinin en değerli oyuncusu (MVP), Ziraat Bankkart'ta maçı 24 sayıyla tamamlayan ABD'li smaçör Matt Anderson seçildi. Türkiye'ye böylece erkeklerde Halkbank'ın ardından 2. kez CEV Kupası gelirken, 4. Avrupa zaferi elde edildi. Daha önce Arkas ve Fenerbahçe, CEV Challenge Kupası almıştı.





BAKAN BAK: YAŞATTIĞINIZ HEYECAN İÇİN TEŞEKKÜRLER

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı tribünde izledi. Şampiyonluğun ardından bir mesaj paylaşan Bakan Bak, şu ifadeleri kullandı: "Voleybol Erkekler CEV Kupası finalinde şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğu için sahada canla başla mücadele eden oyuncularımıza bize bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyor, temsilcimizin başarılarının devamını diliyorum."





ALPASLAN ÇAKAR'DAN MESAJ: BU KUPA BIR BAŞLANGIÇ

Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar, şampiyonluğu şöyle yorumladı: "Allah'a hamdolsun ülkemize böyle güzel bir kupa kazandırdık. Ziraat Bankası Türkiye'nin en büyük, 161 yıllık köklü bir bankası. Hem sporda hem sanatta ülkemize, gençliğimize önemli yatırımlar yapıyoruz. Türkiye'deki başarılarımızı Avrupa'da kupa kazanarak taçlandırdık. İnşallah bu başarımızı sürdürürüz. Bu başlangıç olsun inşallah. Kupa Türkiyemize hayırlı olsun."



DÜNYANIN HER TAKIMIYLA KAFA KAFAYA OYNARIZ!

ZİRAAT Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz, şampiyonluğun ardından şöyle konuştu: "Dünyanın her takımıyla kafa kafaya oynayabilecek bir takımız. Bu çocuklar bu kupayı hak ettiler. Komple yerli bir teknik ekiple bunu başardık."