Yusuf rekor kırdı!

Avrupa
Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç tarihe geçti. Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda 73 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi, silkmede 194 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanırken, toplamda ise 348 kilo ile Avrupa rekoruna ortak oldu
ve bir altın madalya daha elde etti. Sporcumuz, koparmada da 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı. Kadınlarda da 64 kilo kategorisinde Aysel Özkan, koparmada 100 kilo kaldırarak altın, toplamda da 222 kilo ile gümüş madalya elde ederek Avrupa ikincisi olmayı başardı. Şampiyonanın 4. günü itibarıyla, Türk haltercilerinin madalya sayısı 19'a (8 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.