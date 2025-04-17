Yusuf rekor kırdı!

Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Yusuf Fehmi Genç tarihe geçti. Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda 73 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi,ve bir altın madalya daha elde etti. Sporcumuz, koparmada da 154 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı. Kadınlarda da 64 kilo kategorisinde Aysel Özkan, koparmada 100 kilo kaldırarak altın, toplamda da 222 kilo ile gümüş madalya elde ederek Avrupa ikincisi olmayı başardı.