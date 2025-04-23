Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, playoff final serisinin son maçındaİlk seti 15-10 kazanan VakıfBank, ikinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olarak 25-15'le durumu 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler üçüncü seti Melissa Vargas'ın önderliğinde 25-19 aldı: 2-1. Son setteve Van Ryk sazı eline alırken 25-19 ile seti kazanan VakıfBank, maçı da 3-1 galip bitirdi. Böylece seride durumu 3-0'a getirerek tarihinin 14. lig şampiyonluğuna imza attı.