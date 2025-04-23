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Giriş Tarihi: 23.4.2025

Şampiyon Vakıfbank

Sarı-siyahlılar, Vodafone Sultanlar Ligi finalinde son iki sezonun galibi Fenerbahçe Medicana’yı 3-0’lık seriyle mat etti, 14. şampiyonluğuna ulaştı

Şampiyon Vakıfbank
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, playoff final serisinin son maçında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti. İlk seti 15-10 kazanan VakıfBank, ikinci sette Van Ryk ile hücumda etkili olarak 25-15'le durumu 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler üçüncü seti Melissa Vargas'ın önderliğinde 25-19 aldı: 2-1. Son sette Derya Cebecioğlu ve Van Ryk sazı eline alırken 25-19 ile seti kazanan VakıfBank, maçı da 3-1 galip bitirdi. Böylece seride durumu 3-0'a getirerek tarihinin 14. lig şampiyonluğuna imza attı. İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti'nin çalıştırdığı VakıfBank, son 13 sezonda ise 8. kez kupayı kaldırmayı başardı.

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Şampiyon Vakıfbank
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