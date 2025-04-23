Ziraat Bankkart, Galatasaray’ı yendi ve seride 1-0 öne geçti

Efeler Ligi play-off final etabının ilk maçında Ziraat Bankkart, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-19, 25-21 ve 26-24 setlerle 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 26 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk
Ziraat Bankkart: Anderson, Maat, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot, Berkay Bayraktar (L)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Kovar, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Muzaffer Yönet, Cardoso, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu, Zaytsev, Caner Ergül (L), Hasan Yeşilbudak (L)
Setler: 25-19, 25-21, 26-24
Süre: 1 saat 38 dakika