Özel ödülün sahibi Kiera Van Ryk

VODAFONE'UN isim sponsorluğunda düzenlenen Sultanlar Ligi'nde final heyecanı sona ererken şampiyonluğa VakıfBank ulaşmıştı. 2024-2025 Voleybol Sezonu'nda, Vodafone Özel Ödülü'nün sahibi Kiera Van Ryk oldu. Vodafone 5G teknolojisinin desteğiyle "Şahin Gözü" verileri dikkate alınarak, final serisinin en hızlı servisini atan oyuncuya sunulan Vodafone Özel Ödülü, 2'nci maçta 113 kilometre/saat hıza ulaşan Kanadalı sporcuya verildi. Van Ryk, ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in elinden aldı. Kadın voleyboluna desteklerini sürdürdüklerini belirten Şahin, "Ödüle layık görülen Van Ryk'ı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankkart finalde öne geçti

VOLEYBOL SMS Grup Efeler Ligi final serisinin ilk maçı dün oynandı. CEV Kupası şampiyonu apoletli Ziraat Bankkart, konuk ettiği Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yenmeyi başardı. İlk seti 25-19, ikinci seti 25-21 ve son bölümü de 26-24 kazanan Başkent ekibi, müsabakadan 3-0'luk zaferle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti. Ziraat Bankkart'ta Wouter Ter Maat 15, Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül ve Trevor Clevenot 11'er sayıyla oynadı. Üç galibiyet alan tarafın şampiyonluğa ulaşacağı serinin ikinci karşılaşması 26 Nisan Cumartesi günü Burhan Felek'te oynanacak.



Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumu iyi

ÖNCEKI gün oynanan Konyaspor- Galatasaray maçının hakemi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy rahatsızlanarak karşılaşmayı yönetememiş, dördüncü hakem Ali Yılmaz düdük çalmıştı. Kalbinde ritim bozukluğu yaşayan ve doktorların müdahalede bulunduğu Taşkınsoy, bir süre saha kenarında kaldı. Burada da kendini iyi hissetmemesi üzerine 14. dakikada soyunma odasına giderken ardından hastaneye kaldırıldı. 32 yaşındaki hakemin, detaylı kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taşkınsoy'un Bir süre istirahat edeceği kaydedildi.