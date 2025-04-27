Haber hattı

MARDİN VE ALİAĞA ŞAMPİYON

NESİNE 3. Lig'de 2024-25 normal sezonu 30. hafta maçlarıyla tamamlandı. Toplam 4 grupta şampiyonlar ve düşen takımlar netleşti. Aliağa FK, konuk olduğu 1923 Mustafa Kemal Paşa Spor'u 5-1 mağlup ederek 3. Grup'ta 64 puanla namağlup şampiyon oldu. 4. Grup'ta ise Mardin 1969 Spor, Orduspor 1967'yi 4-2 yenerek 67 puanla mutlu sona ulaştı. İki takım da 2. Lig biletini aldı. Daha önce 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta da Muğlaspor ligi zirvede bitirmeyi garantilemişti.

MUĞLA KUPASINA KAVUŞTU SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

GEÇEN hafta 2. Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor, sahasında Mazıdağı Fosfat'a 3-0 yenilirken maç bitimiyle kupasına kavuştu. Tacını takan Ege temsilcisi, teknik heyeti ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar da sahaya girerek bu sevince ortak oldu. Öte yandan Muğla'nın başarılı futbolcusu Furkan Demir, saha içinde kız arkadaşı Deniz Kaman'a evlilik teklifinde bulundu. Aniden diz çökerek cebinden çıkardığı yüzükle dikkatleri üzerine çekti. Romantik sürpriz karşısında Deniz Kaman "Evet" yanıtını verdi.

DENİZLİ AMATÖRE DÜŞTÜ TARAFTARLAR ÖFKELENDİ

TÜRK futbolunun en köklü ekiplerinden Denizlispor, lige tutunamadı. Tarihi borç yüküyle 2021'de Süper Lig'den düşen Ege temsilcisi, son haftada sahasında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak 21 puanla tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e geriledi. Maçın ardından tansiyon yükseldi. Öfkeli taraftarlar, tribünlerdeki koltukları sökerek sahaya fırlattı. İtfaiye aracı, sahaya girmeye çalışan futbolseverleri dağıtmak için su sıkarak müdahalede bulundu. Taraftarlar, yönetime sert sloganlarla tepki gösterdi.



ALMİNA TUDE'YE SON VEDA

TEKNIK direktör Bülent Uygun'un 29 yaşında vefat eden kızı Almina Tude Uygun'un cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi. İstanbul'da hayatını kaybeden Uygun'un cenazesi, Sapanca Rüstempaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra spor ve sanat camiasından isimlerle vatandaşlar katıldı.

3. LİG'DE TOPLU SONUÇLAR

1. Grup: Ergene Velimeşe- Kahramanmaraş: 2-1, Plevnespor-Silifke Belediye: 3-1, Düzce-Belediye Kütahya: 2-2, Karşıyaka-Bursa: 2-0, Bornova- Kırşehir: 1-0, Artvin-Bulvar: 7-2, 23 Elazığ-Kuşadası: 1-1, Muşspor-Anadolu Üni: 3-0. 2. Grup: Nevşehir-Adıyaman: 3-0 (Hükmen), Beykoz-İnegöl: 1-0, Balıkesir-T. Metal: 0-0, Etimesgut-Fatsa: 4-0, Tire- Uşak: 3-0, Çayeli-Kelkit: 5-2, Amasya-Silivrispor: 2-1, Muğla- Mazıdağı: 0-3 3. Grup: Efeler-1922 Konya: 2-1, Sinop-Viranşehir: 4-0, Ayvalıkgücü-Pazar: 1-1, Mustafakemalpaşa-Aliağa: 1-5, Yozgat-Çankaya: 3-0, Bayburt- Alanya: 1-0, Osmaniye-Çorlu: 3-7, 52 Ordu-Karabük: 1-2 4. Grup: Mardin-Ordu 1967: 4-2, Denizli-Niğde: 1-1, TurgutluÇoruhlu: 0-3, Sebat-Bursa Nilüfer: 2-0, Zonguldak-Polatlı: 3-0, Kırıkkale-Erciyes: 2-0, İstiklal- Tepecik: 2-0, Ağrı-Edirne: 2-1