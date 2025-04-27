Özaltın Championship’te şampiyonlar belli oldu

GOLF dünyasının prestijli etkinliklerinden biri olan ve klasikleşen 'Gloria Özaltın Championship', Antalya Belek'te 8. kez düzenlendi. Gloria Hotels&Resorts ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvaya 11 ülkeden 140 golfçü katıldı. Türkiye'nin tek 45 delikli golf sahasına sahip Gloria Golf Kulüp'teki turnuva boyunca dört ayrı kategori oynandı. Bir hafta süren turnuva gala gecesi ve ödül töreniyle sona erdi. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, "Gloria Özaltın Championship, bizim için yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bir vefa, birliktelik ve paylaşım geleneği" şeklinde konuştu.

DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLERİNİ ALDI

Şampiyona, gala gecesi ve ödül töreni ile taçlandı. Turnuvalarda kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerini Özaltın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir ve Başkan Vekili Yunus Özdemir verdi.