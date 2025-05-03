Voleybolda büyük şölen VakıfBank final peşinde

Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali bugün İstanbul'da başlıyor. Ülker Sports Arena'da oynanacak maçta16.00'da ise diğer iki Çizme takımı Numia Vero Volley Milano ile Imoco Conegliano kozlarını paylaşacak. Kazanan ekipler yarın akşam 19.00'da final maçına çıkacak. Temsilcimiz VakıfBank, Avrupa'nın bir numaralı kupasını 7. kez müzesine götürmeye çalışacak. Müsabakaları Tivibu Spor naklen ekrana getirecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da bugün ve yarın yapılacak CEV Şampiyonlar Ligi'ne güzel bir ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Üstündağ, "Bugün dünyada ve Avrupa'da çok önemli yere gelmek isteyen varsa Türkiye'nin suyunu içsin. Türkiye'de milli takımlarda veya kulüplerde görev alsın. Son olimpiyat şampiyonunun en iyi pasörü gelecek sezon burada oynayacak. Santarelli, Guidetti buradalar. Ben bunlarla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.