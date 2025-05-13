Carlo Ancelotti Brezilya'ya Xabi Alonso Real Madrid'e

REAL Madrid'de son günlerini geçiren İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti, 26 Mayıs'ta Brezilya Milli Takımı'nda göreve başlayacak. Anlaşma, Brezilya Futbol Federasyonu adına Diego Fernandes'in öncülüğünde yürütülen görüşmelerin ardından resmiyet kazandı. 65 yaşındaki tecrübeli hoca ülke tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak. Bu arada Real Madrid de takımın başına Xabi Alonso'yu getirmek için geri sayıma geçti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, 43 yaşındaki çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya Kupası'nda kura günü

BASKETBOLDA 2027

FIBA Erkekler Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi, bugün yapılacak. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek ve saat 18.30'da çekilecek. Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek. A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak. Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak. Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.

HALİL UMUT MELER'E FİNALDE GÖREV!

TÜRK hakem Halil Umut Meler, Real Betis ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi finalinde dördüncü hakem olarak görev yapacak. 28 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Wroclaw kentinde oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını vatandaşları Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

FİNAL FOUR 2025'IN RESMİ SPONSORU OLDU

TRENDYOL, futbol, voleybol ve olimpik sporların ardından global arenada desteklediği sporların arasına basketbolu da ekleyerek Turkish Airlines EuroLeague Final Four 2025'in resmi sponsoru oldu. Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta gerçekleşecek organizasyonda, Fenerbahçe Beko, Monaco, Olympiakos ve Panathinaikos mücadele edecek. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Türk sporunun, hak ettiği gibi zirvede yer alacağı bir organizasyon olmasını diliyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.