7. Etnospor Kültür Festivali büyük bir şölenle başladı: Bu zenginlik başka yerde yok

7. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 'Gelenek Ailede Başlar' temasıyla düzenlenen festivalde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Bu festival, yeniden hatırlayışın çağrısı olmuştur. Toplumumuzun ortak değerlerini kuşaklar arasında yaşatmayı hedefliyoruz.

Kültürün birleştirici gücüne, sporun evrensel diline inanıyoruz. Bu festival, bu inancın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu toprakları bize vatan yapan değerli büyüklerimizden küçüklerimize aktarabilelim ki biz olalım. Atlı okçuluk, cirit, kökbörü, aba güreşi, yağlı güreş, mas güreşi, okçuluk gibi birçok alanda deneyim fırsatı var. Bu kültürel zenginlik başka alanda bulunmaz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIN EZİLDİĞİ BİR DÜNYA İSTEMİYORUZ

Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde çocukların oyun oynamaktan mahrum bırakıldığının altını çizen Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl, 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' demiştik. Oynaması gereken yaşta savaşların ortasında kalan ve acıların içinde büyüyen çocuklara tanığız. Çocukların bombalar altında ezildiği değil, neşeyle oyunlar oynadığı bir dünya istiyoruz. Ortak değerleri yeniden inşa ediyoruz" şeklinde görüş belirtti.





'KİMLİĞİMİZİ YAŞATABİLMEK ÇOK BÜYÜK FIRSAT'

Festivali Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ailelerin bir arada etkinlik yapabileceği güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Küreselleşen bir dünyada kimliğimizi yaşatabilmek çok büyük bir fırsat. Tüm dünyada bir varlık ortaya koymak istiyorsak ilk önce kendi özümüzü iyi bilmemiz gerekiyor" dedi. Selçuk Bayraktar da "Milli teknoloji hamlemizin mottosu da 'Köklerden göklere'. Bu serüvenimizi kimseye özenerek değil, medeniyetimizin güçlü köklerine dayanarak yürütmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.