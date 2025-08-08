Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu açıklandı!
Giriş Tarihi: 8.8.2025 11:51

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

İHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçı için Macaristan'a gitti.

Ay-yıldızlılar, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Macaristan'a konuk olacak. Macaristan'ın Nyiregyhaza kentindeki Continental Arena'da oynanacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Macaristan maçı kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler

Smaçörler: Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Beytullah Hatipoğlu, Abdulsamet Yalçın

