Haber hattı

Fatih Karagümrük yeni stadına kavuşuyor

Fatih Karagümrük'ün tarihi stadı Vefa yıkılıyor, yerine UEFA standartlarında modern bir stat inşa ediliyor... Fatih Belediyesi'nin öncülüğünde ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, Karagümrük semtinde 7 bin 680 seyirci kapasiteli yeni bir stadyum yükseliyor. Proje için protokol geçtiğimiz mart ayında imzalanırken inşaatın hızlı şekilde ilerlemesi ve 2026 yılına yetiştirilerek Karagümrük'ün 100. yılına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Yeni stat inşa edilirken, kırmızı- siyahlı ekip 2025-2026 sezonunda iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak.

Gedson coştu ama yetmedi

Beşiktaş'tan Rusya'nın yolunu tutan Gedson Fernandes, derbiye damgasını vurdu ama yetmedi. Spartak Moskova forması giyen Portekizli futbolcu, Zenit St. Petersburg ile 2-2 biten müsabakada, 2 gol atarken 1'i son dakikada iptal edildi. 38'de Moskova'yı 2-1 öne geçiren Gedson, çıktığı 3. maçında ilk golünü attı. 90+1'de ise ağlara gönderdiği top, VAR kararıyla geçersiz sayıldı. Ev sahibi Moskova'nın diğer sayısını 18'te Costa kaydetti. Zenit'in gollerini ise Cassierra ve Sobolev ağlara yolladı.

Ferdi 287 gün sonra sahada

Premier Lig'in ilk haftasında Brighton, sahasında Fulham ile 1-1 berabere kalırken milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu da uzun süren sakatlığının ardından formasına kavuştu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan deneyimli sol bek, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez sahaya çıktı. 287 gün sonra oynayan Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu. Brighton'ın golünü 55'te penaltıdan O'Riley, Fulham'ın ise 90+7'de Muniz kaydetti.



Premier Lig'de büyük skandal!

İngiltere Premier Ligi sezon açılışında Liverpool'un sahasında Bournemouth'u 4-2 mağlup ettiği maçta konuk ekibin gollerini kaydeden Semenyo, ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. 29. dakikada Ganalı oyuncuya bir Liverpool taraftarından ırkçı sözler söylenmesi üzerine hakem Anthony Taylor, mücadeleyi bir süre durdurdu. 47 yaşındaki kişinin, Anfield Stadyumu'ndan çıkarılıp hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.