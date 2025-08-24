Çınar Serdaroğlu Türkiye Şampiyonu Oldu

Organizasyonun sponsorları arasında yer alan MCT Technic, Türkiye'nin tek uluslararası dağ bisikleti takımı olan MCT NOx MTB UCI Team ile yarışmalara katıldı. Takım sporcularından Çınar Serdaroğlu, Genç Erkekler Kategorisinde gösterdiği üstün performansla birinciliğe ulaştı. Serdaroğlu, elde ettiği bu başarıyla 2026 yılına kadar Türkiye Şampiyonluk formasını taşıyacak ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

MCT Technic Kurucusu ve takımın başkanı Hacı Yılmaz, şampiyona sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Asrın felaketi sonrası Kahramanmaraş'ta ayakta kalmaya çalışan bisiklet kulübüne el uzattık. Bugün burada, hem ülkemizde hem de uluslararası arenada büyük başarılar elde eden gençlerimizi görmek bizler için gurur verici. MCT NOx MTB UCI Team, Türkiye'yi dünya çapında temsil edecek tek dağ bisikleti takımı oldu. Bu tablo bize gösteriyor ki; sevgi, inanç ve kardeşlikle her zorluğu aşmak mümkün. MCT Technic olarak çevre teknolojilerinde olduğu gibi sporda da sürdürülebilir bir geleceğe inanıyor ve genç sporcularımızın yanında durmaya devam ediyoruz."

MCT Technic, çevre teknolojilerindeki öncü çalışmalarıyla birlikte, gençlik ve spor alanındaki yatırımlarıyla da Türkiye'nin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyor.