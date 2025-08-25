Almanya’nın kralı Ayhancan Güven

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ilk yarışta önceki gün birinci olan milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven kaldığı yerden devam etti. Dün ikinci yarışta da ilk sırayı almayı başardı.
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde 3. sıradan başladığı mücadelede finişi birinci geçerek DTM'deki 4. galibiyetini elde etti. Hafta sonunu 2'de 2 ile kapatan 27 yaşındaki Red Bull sporcusu, puanını 145'e çıkartarak pilotlar klasmanı lideri Lucas Auer'in 5 puan gerisinde 3. sırada yer aldı.
Üst üste iki yarış kazanan milli sporcu, 2023'ten beri bunu başaran ilk sürücü oldu. En son Thomas Preining 2'de 2 yapmıştı.