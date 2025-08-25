Almanya’nın kralı Ayhancan Güven

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ilk yarışta önceki gün birinci olan milli otomobil sporcusuManthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde 3. sıradan başladığı mücadelede finişi birinci geçerek DTM'deki 4. galibiyetini elde etti.Üst üste iki yarış kazanan milli sporcu, 2023'ten beri bunu başaran ilk sürücü oldu. En son Thomas Preining 2'de 2 yapmıştı.