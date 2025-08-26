Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri A Milli Kadın Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak
Giriş Tarihi: 26.8.2025 10:40 Son Güncelleme: 26.8.2025 10:43

A Milli Kadın Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarın oynayacağı Kanada maçına liderlik için çıkacak.

AA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Kadın Voleybol Takımı, liderlik için Kanada maçına çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz