Haber hattı

DEVLERİN AŞKI BÜYÜK OLUR! HEDEF MADALYA

Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) start alıyor. 42'nci kez gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Erkek Basketbol Takımı, ilk sınavına bugün Letonya karşısında çıkıyor. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. İşte diğer maçlarımız… Yarın 14.45: Türkiye-Çekya, Cumartesi 21.15: Türkiye-Portekiz, 1 Eylül Pazartesi 14.45: Estonya-Türkiye, 3 Eylül Çarşamba 21.15: Türkiye-Sırbistan.

ZAFER İÇİN MOTİVEYİM

A MİLLİ Takım Başantrenörü Ergin Ataman da şampiyona için oldukça iddialı. Tek düşündüğü şeyin, madalya kazandırmak olduğunu söyleyen Ataman, "Bu konuda yüzde yüz kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum. Çok zor bir turnuva bizi bekliyor. Bu takımın buradan tarihi bir madalya kazanabileceğini düşünüyorum. Beklentimiz, Larkin'in geçen sezon sonunda Avrupa Ligi play-off'larda ortaya koyduğu performansı buraya yansıtması" ifadelerini kullandı.



HAYDİ KIZLAR! SİZE LİDERLİK YAKIŞIR

TAYLAND'DA düzenlenen Dünya Şampiyonası'na müthiş bir başlangıç yaparak İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanan ve son 16 turunu garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Kanada karşısına liderlik için çıkacak. Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları, zorlu rakibini de geçerek gücünü bir kez daha göstermek istiyor. Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak ve D Grubu'nu ikinci sırada bitiren takımla son 16 turunda eşleşecek.

