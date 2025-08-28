Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Formulaz yine nefesleri kesti
Giriş Tarihi: 28.8.2025

Rize'nin Ardeşen ilçesinde "15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları" gerçekleştirildi. Tunca beldesinde Formulaz Derneği ve Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Tahta arabaların yarışa uygunluğunun kontrolünün ardından gruplar, 1000 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti. Olası kazalara karşı pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu. Yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik takarken renkle görüntüler oluştu.
