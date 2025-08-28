Formulaz yine nefesleri kesti

Ardeşen ilçesinde "15. Geleneksel Red Bull Formulaz Tahta Araba Yarışları" gerçekleştirildi. Tunca beldesinde Formulaz Derneği ve Red Bull tarafından Formula 1 yarışlarına atıfta bulunularak, "Formula giderse Formulaz gelir" sloganıyla gerçekleştirilen şenlik, kadınlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride düzenlendi.Olası kazalara karşı pistin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu. Yarışmacılar lastik ayakkabı, kıl çorap, kask, kolluk ve dizlik takarken renkle görüntüler oluştu.