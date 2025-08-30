Hong Konglu sporcu İstanbul’da kalp krizi geçirdi

İstanbul'da düzenlenen 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın ilk gününde talihsiz bir olay yaşandı. Küçüksu İskelesi güneyine deniz alanı parkuru kurulurken, yüzmede elit ve yaş grubu kategorisi sporcular bin 500 ve 2 bin 200 metrede mücadele etti. Hong Konglu kadın sporcu rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çekilen 64 yaşındaki sporcunun kalbinin durduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sporcuya kalp masajı yapıldı. Daha sonra alanda hazır bekletilen ambulansa alınan sporcu hastaneye kaldırıldı.Hong Konglu sporcunun hastanede müşahede altında tutulduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.