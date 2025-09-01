Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son dakika haberi: Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Giriş Tarihi: 1.9.2025 17:59 Son Güncelleme: 1.9.2025 18:12

Son dakika haberi: Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda Slovenya'yı 0-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Son dakika haberi: Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Slovenya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Dünya Şampiyonası'nda üst üste 2'nci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 3 Eylül Çarşamba günü ABD ile karşılaşacak. Müsabakanın saati daha sonra açıklanacak.

SALON: Indoor Stadium Huamark, Bangkok

TÜRKİYE: Yaprak, Eda, Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Gizem (L) (Hande, Elif, İlkin, Aslı, Jack-Kısal)

SLOVENYA: Lorber Fijok, Milosic, Zatkovic, Sillah, Planinsec, Mori Pavlovic, Juric (L) (Godec, Halužan Sagadin, Siftar, Frelih)

SETLER: 30-28, 25-13, 29-27

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz