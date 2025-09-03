Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya yarı finalde! Bir ilke imza attı...
Giriş Tarihi: 3.9.2025 16:20

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Ferhat Akbaş’ın çalıştırdığı Japonya yarı finalde! Bir ilke imza attı...

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Hollanda'yı 3-2 yenerek yarı finale çıktı.

Ferhat Akbaş, Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Japonya, A Milli Kadın Voleybol Takımı-ABD maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

Müsabaka, 6 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Salon: Huamark

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Noemi Rene Karina (Arjantin)

Hollanda: Aalen, Jasper, Timmerman, Dambrik, Daalderop, Stuut (Reesink, Bongaerts, Vosse, Vos)

Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki (Kojima, Iwasawa, Kitamado, Yamada, Akimoto)

Setler: 25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

Süre: 115 dakika

