ABD’yi yen tarih yaz!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşı karş-ı ya gelecek. Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 16.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başaran Milli Takım, ABD'yi geçmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek. Mücadele ettiği E Grubu'ndaki Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile son 16 turundaki Slovenya'yı set vermeden yenen Ay-Yıldızlılar, ABD'yi geçmesi halinde ise Hollanda-Japonya maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. D Grubu'nda Slovenya, Arjantin ve Çekya ile oynayan ABD, bütün maçlarını kazanıp lider oldu. ABD, son 16 turunda Kanada'yı yenerek çeyrek finale adını yazdırmıştı.