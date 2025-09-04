Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri CANLI: ABD – Türkiye | Sultanlar yarı final peşinde
Giriş Tarihi: 4.9.2025 16:38 Son Güncelleme: 4.9.2025 17:27

CANLI: ABD – Türkiye | Sultanlar yarı final peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geliyor.

CANLI: ABD – Türkiye | Sultanlar yarı final peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaşıyor.

CANLI: 3. SET

ABD: 0

TÜRKİYE: 0

1. SET: ABD 14-25 Türkiye

2. SET: ABD 25-22 Türkiye

Organizasyonun son 16 turunda Slovenya'yı 30-28, 25-13 ve 29-27'lik setlerle 3-0 yenmeyi başaran milli takım, çeyrek finalde şampiyonanın güçlü ekiplerinden ABD ile eşleşti.

EN İYİ DERECE 6.'LIK

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI: ABD – Türkiye | Sultanlar yarı final peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz