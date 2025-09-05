ABD Açık’ta tek kadınlar finalinin adı: Sabalenka-Anisimova

New York kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde iki maç oynandı.

1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Sabalenka, 4 numaralı seribaşı ABD'li tenisçi Jessica Pegula'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'kük setlerle 2-1 yenerek turnuvada üçüncü kez finale çıktı.

Diğer yarı final maçında ise 8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, kariyerinde 2 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka (23) ile karşılaştı.

Osaka'yı 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Anisimova, bu sezon Wimbledon'ın ardından ABD Açık'ta da finale yükselme başarısını gösterdi.