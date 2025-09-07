10 numara Razgatlıoğlu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışını birinci sırada bitirdi. Redbull sporcusu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonunda başladı.Böylece milli sporcu üst üste 10. galibiyetini kazandı. Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı. Toprak ile birlikte Türkiye'yi WSBK'de temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha Motoxracing takımıyla 10. bitirdi.