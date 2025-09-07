Formula 1 İtalya Grand Prix’sini Verstappen kazandı

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 13 dakika 24.325 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü oldu.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 4 ve 6. sıralarda gördü.

Sezonun 17. yarışı, Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü koşulacak.

İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

3. Max Verstappen (Hollanda): 230

4. George Russell (Büyük Britanya): 194

5. Charles Leclerc (Monako): 163

TAKIMLAR

1. McLaren: 617

2. Ferrari: 280

3. Mercedes: 260

4. Red Bull Racing: 239

5. Williams: 86