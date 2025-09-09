Sultanlar döndü yeni hedef belli: Olimpiyatlar!

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'ya 3-2'lik skorla kaybederek dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Millileri havalimanında aileleri ve voleybolseverler karşıladı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda takımımız tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeye, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BİZİM GİBİ ÇALIŞANLAR ANLAR!

Ay-Yıldızlı ekibin başantrenörü Daniele Santarelli de elde edilen başarıdan gurur duyduğunu kaydederek, "Ancak bizim kadar çok çalışanlar neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilir. Şu an biraz üzgün olmamızın sebebi, şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan mutluyum" dedi. Kaptan Eda Erdem Dündar ise "Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadesini kullandı.