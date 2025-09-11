Demir yumruklar ‘dünya’ya meydan okudu

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda üç milli sporcumuz yarı finale yükselmeyi başardı.Işıldar, yarı finalde cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşılaşacak.Şeyma da cumartesi günü Hindistan'dan Nupur Shearon ile kozlarını paylaşacak. Diğer madalyayı garantileyen isim de Buse Naz Çakıroğlu…ve yarı finalde Özbek Feruza Kazakova'yla eşleşti. Erkeklerde ise Samet Gümüş bugün çeyrek final maçına çıkacak.