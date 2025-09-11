Demir yumruklar ‘dünya’ya meydan okudu

İngiltere'de devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda üç milli sporcumuz yarı finale yükselmeyi başardı. Kadınlar 75 kiloda Büşra Işıldar, çeyrek finalde İngiliz Mary-Kate Smith'i üstün bir oyunla 5-0 yendi.
Işıldar, yarı finalde cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşılaşacak. +80 kiloda ringe çıkan Şeyma Düztaş ise Suudi Arabistan'dan Noof Alyousef'i ilk rauntta hakem kararıyla mağlup etti.
Şeyma da cumartesi günü Hindistan'dan Nupur Shearon ile kozlarını paylaşacak. Diğer madalyayı garantileyen isim de Buse Naz Çakıroğlu… Hintli Zareen Nikhat ile karşılaşan Buse Naz, 5-0 kazandı
ve yarı finalde Özbek Feruza Kazakova'yla eşleşti. Erkeklerde ise Samet Gümüş bugün çeyrek final maçına çıkacak.