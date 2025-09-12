A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu'nda Japonya, Libya ve Kanada ile mücadele edecek.

Millilerin kadrosu ve maç programı şu şekilde:



Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazları: Adis Lagumzija, Can Koç

Smaçörler: Mirza Lagumzdija, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit

Orta oyuncular: Bedirhan Bülbül, Ahmet Tümer, Mert Matic, Yiğit Savaş Kaplan

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu



13 Eylül Cumartesi

TSİ 09.00 Japonya-Türkiye



15 Eylül Pazartesi

TSİ 05.30 Türkiye-Libya



17 Eylül Çarşamba

TSİ 09.00 Kanada-Türkiye





