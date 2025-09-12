Büyükusta Ediz’den TARİHİ MAT!

Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Büyükusta (GM) Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi. Gürel, turnuvanın 7. turunda, heyecan dolu zorlu bir mücadelenin ardından dünya şampiyonu GM Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.15 Eylül'de tamamlanacak turnuvada Türkiye'yi Ediz Gürel'in yanı sıra Yağız Kaan Erdoğmuş da temsil ediyor. İlk iki sırayı alan sporcular, dünya satranç şampiyonunun rakibinin belirleneceği "2026 Adaylar Turnuvası"nda oynamaya hak kazanacak.