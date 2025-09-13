Haber turu

Vodafone, Devler Ligi ve kadın futboluna sponsor oldu

DÜNYA çapında birçok sporu destekleyen Vodafone, UEFA ve UC31 ile önemli bir ortaklık anlaşmasına vararak hem Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Kadın Futbolu'nun resmi ortağı oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar EURO 2029, UEFA Kadınlar Futsal EURO 2027, UEFA Kadınlar Uluslar Ligi, Kadınlar Avrupa Elemeleri, UEFA Kadınlar 19 Yaş Altı Şampiyonası ve UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı Şampiyonası'nın sponsoru olan Vodafone, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi lisanslı ortağı oldu.



ARA BİTTİ, 'SÜPER' HEYECAN KALDIĞI YERDEN DEVAM!

SÜPER Lig'de mola sona erdi, perde bugün açılacak. Saat 17.00'de İkas Eyüpspor, puan kaybetmeden yoluna devam eden Galatasaray'ı ağırlarken aynı saatte Samsunspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Karagümrük de İstanbul derbisinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde ise Konyaspor, Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da evinde Başakşehir'le mücadele edecek.



ESENLER EROK DURMUYOR: HATAY'I DA MAĞLUP ETTİ

TRENDYOL 1. Lig'de 5. haftanın perdesi açıldı. Son iki karşılaşmasından galip ayrılan Esenler Erokspor, sahasında Hatayspor'u da 4-1 yendi. 8. dakikada Kayode ile öne geçen İstanbul ekibi, 26'da Amilton'la farkı 2'ye yükseltti. Hatay, 51'de Bamgboye ile 2-1'i bulsa da 62'de Alper Karaman tekrar farkı açtı. 72'de de Kayode skoru belirledi: 4-1. Günün diğer maçında Bodrum FK, Adana Demir'i 3-1 mağlup etti.