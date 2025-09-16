Ağrı 1970, Türkiye Kupası’nda 4 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ağrı 1970, sahasında Batman Petrolspor ile karşılaştı. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Ağrı 1970'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mesih Kayabaş, 21. dakikada Muhammet Kılıç, 51. dakikada Kerem Yaşa ve 53. dakikada Tayfun Çulha kaydetti. Batman'ın tek golü 22. dakikada Furkan Rüzgar attı.

Bu sonucun ardından Ağrı 1970, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran takım oldu. İşte maçın golleri…

GOL | Ağrı 1970 Spor 1-0 Batman Petrolspor

GOL | Ağrı 1970 Spor 2-0 Batman Petrolspor

GOL | Ağrı 1970 Spor 2-1 Batman Petrolspor

GOL | Ağrı 1970 Spor 3-1 Batman Petrolspor

GOL | Ağrı 1970 Spor 4-1 Batman Petrolspor