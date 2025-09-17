Büyük buluşma

Ümitsiz olmak yok! Bugün değilse yarın



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı ağırladı. Oyuncularla tek tek selamlaşan ve sohbet eden Başkan Erdoğan, takım kaptanı Cedi Osman'a "Olacak" derken, Kenan Sipahi'nin elini sıktığı sırada "Ümidimizi kesmeyeceğiz.

Bugün olmazsa yarın. Ümitsiz olmak yok" ifadelerini kullandı. Adem Bona ile de şakaalşan Başkan Erdoğan, "How are you (Nasılsın) sorusuna Nijerya asıllı oyuncunun Türkçe olarak "İyiyim" cevabını vermesi üzerine "Türkçe'yi de kaptı" dedi. Başantrenör Ergin Ataman da "Bu seferlik o kupa gitti ama 12 Dev Adam yeniden döndü . Sizlerin de sayesinde vatandaşlarımız hep birlikte bu maçları izledi.

Avrupa basketbol kamuoyu da artık gücümüzü kabul etmiş durumda" diye konuştu. Erdoğan da "Ben, ailem, bizler de çok üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme kazandık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Son 3 dakikada kıl payı kaçırdığımız şamp-i yonluk için ümitsiz değiliz. İnşallah bunu bıraktığımız yerden alacağımıza inanıyorum" sözlerini sarf etti.

***



Ailece hayranlıkla Vargas'ı seyrettik!

Filenin Sultanları'nı da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl Türkiye'de oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya beklediğini söyleyerek kaptan Eda'dan söz istedi





Başkan Erdoğan daha sonra FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ı kabul etti. Tüm sporcularla yakından ilgilenen Başkan Erdoğan, önümüzdeki yıl Türkiye'de gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'na vurgu yaptı.

Oyuncular tek tek konuşma yaparken, kaptan Eda Erdem Dündar'a sıra geldiğinde Erdoğan, "Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'de yapılacak olan finalde tereddütsüz inşallah şampiyon olacağız" dedi.

Kaptan Eda da "Sayın Cumhurbaşkanım, çok istiyoruz inanın. İnşallah diyorum. Tekrardan aynı ünvanla ikinci kez şampiyonluk yaşamak büyük bir gurur kaynağı olur" ifadelerini kullandı.

Oyunculara tek tek hediye veren Erdoğan, Melissa Vargas ile de özel sohbet etti. "Tebrikler. Gerçekten ailece onun şutörlüğünü hayranlıkla seyrettik" dedi. Vargas da bu övgü karşısında teşekkürlerini iletti

