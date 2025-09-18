Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Efeleri’nden tarihi galibiyet
Giriş Tarihi: 18.9.2025

Kanada’yı 3-0 yıkan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Dünya Şampiyonası’nda grubunu ilk kez namağlup tamamladı. Lider olarak çıkılan son 16’da rakip cumartesi Hollanda

A Milli Erkek Voleybol Takımımız Filipinler'de tarih yazdı. Başkent Manila'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda sırasıyla Japonya ve Libya'yı mağlup eden Filenin Efeleri, Kanada'yı da 3-0 yenerek G Grubu'nu namağlup lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Türkiye, turnuva tarihinde ilk kez grupta 3'te 3 yaptı. Kanada karşısında etkili bir oyun sergileyen başantrenör Slobodan Kovac liderliğindeki Milli Takım, setleri 25-21, 25-16 ve 27-25 skorlarla kazandı. Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 2022 yılında 11'incilikle elde eden Efeler, son 16 turunda cumartesi günü TSİ 10.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

KOVAC: ÇOK İYİYİZ
EFELERİN başantrenörü Slobodan Kovac, takımıyla gurur duyduğunu söyleyip şöyle konuştu: "Süper hissediyorum. Çok mutluyum çünkü oyuncularım çok iyi oynuyor. En önemlisi, biz biliyoruz ki bir sayı, iki sayı, bir set fark etmez, oyunumuz iyi. Turnuva boyunca iyi mücadelemizi sürdüreceğiz."

