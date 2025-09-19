Mehmet Cibara: "Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz"

RAMS Park'ta gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban ve sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Michael Wright, Stephen Maar ile Thomas Jaeschke katıldı.

Erkek voleybol takımının geçen sezonki başarısına değinen Cibara, "Uzun yıllar sonra geçen sezon final oynamıştık. Bu sezon müzemize kupa getirmek istiyoruz. Kadromuzda bulunan oyuncular, çok büyük başarılara imza atmış isimlerdir. Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz. Uzun yıllar sonra SMS Grup Efeler Ligi'ni kazanmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Umut Çakır'a değinen Cibara, "Umut hocanın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu sene de devam eden bir kontratı var. Ondan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de kupa bekliyorum." diye konuştu.

KUBAN: "DÜNYA YILDIZLARIMIZLA BİRLİKTE ÇOK GÜÇLENMİŞ KADROMUZ VAR"

Timur Kuban ise erkek ve kadın voleybol takımları için çok büyük hedefler belirlediklerini aktararak, "Erkek takımımız, geçen sene harika bir performans sergiledi. SMS Grup Efeler Ligi'nde final oynadığımız için çok mutluyuz. Dünya yıldızlarımızla birlikte çok güçlenmiş kadromuz var. CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Uluslararası anlamda ülkemizi temsil etmeyi önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'li smaçör Thomas Jaeschke, kendisini çok farklı bir tecrübenin beklediğini kaydederek, "Ocak ayında kulüple görüşmelere başladık. Kontratı görünce çok mutlu olmuştum. Sonunda burada olduğum için de mutluyum. Burada olmak için çok bekledim." dedi.

Kanadalı smaçör Stephen Maar ise Efeler Ligi'ni uzun zamandır takip ettiğini dile getirerek, "Bir Galatasaray taraftarı olarak buraya transfer olduğum için mutluyum. Bu ligde oynamak istiyordum. CEV Şampiyonlar Ligi için de harika bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza bana burada oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

ABD'li pasör Michael Wright da Galatasaray'da oynayacağı için harika hissettiğini belirterek, "Almanya kariyerimden sonra buraya gelmek benim için büyük bir adımdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Galatasaray'ın bir parçası olduğum için de mutluyum." ifadelerini kullandı.