CANLI: Filenin Efeleri tarih yazma peşinde! | Türkiye - Hollanda maçı başladı

Filenin Efeleri Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Hollanda ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR: 2. SET

TÜRKİYE: 6

HOLLANDA: 5

1. Set sonucu: Türkiye 27-29 Hollanda

Şampiyona tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan milliler; Kanada, Japonya ve Libya'nın yer aldığı G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, üç maçta bir set kaybetti. Ay-yıldızlılar, Polonya ve ABD ile sadece bir set kaybeden üç takımdan biri oldu.

Milli takım, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan Japonya ve Kanada'yı 3-0'la yenerek adından söz ettirdi.

Liderlik maçında Polonya'ya 3-1 mağlup olan Hollanda ise B Grubu'nu 2. sırada bitirdi.

TARİHE GEÇME FIRSATI

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, aynı zamanda rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MİLLİLER, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA 5. KEZ KATILIYOR

Milli takım, daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda boy gösterdi.

Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022 yılında elde etti.

Polonya ve Slovenya'nın ortaklaşa düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda ABD'ye 3-2 yenilen milliler, organizasyonu 11. sırada tamamladı.