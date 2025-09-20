Efeler tarih yazmak için parkede

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Ay-Yıldızlılar, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda bugün son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak.Milletler Ligi'nde bu yıl Hollanda'ya 3-1 yenilen Türkiye, rakibinden rövanşı almaya çalışacak. Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 11'incilikle 2022'de elde etti.