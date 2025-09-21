Efeler dünyayı sallıyor

Türk takımlarımız Avrupa ve Dünya sahnesinde fırtına gibi esiyor. Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Filenin Sultanları ve Avrupa'da gümüş madalya alan 12 Dev Adam'ın ardından A Milli Erkek Voleybol Takımımız da göğsümüzü kabarttı. Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 deviren Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.25-23, 25-16, 25-19'luk setlerle karşılaşmayı 3-1 kazanıp büyük bir başarıya imza attı.Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etmişti.Voleybol Milli Takımımız'ın başantrenörü Slobodan Kovac, tarihi zaferin ardından şunları söyledi: "Belki maçın öneminden dolayı heyecan yaptık. Onlarla hazırlık maçları oynadığımızda kolayca kazanmıştık. Tüm bu etkenler bizi öyle bir noktaya getirdi ki, diğer takımlar iyi voleybol oynamaya başladığında biz biraz fazla gergin olduk. İkinci setten itibaren daha iyi oynamaya başladık.Yarı finalde de elimizden geleni yapacağız. Madalya hedefliyoruz."Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'de voleybol ziyafeti yaşandığını belirtti. Üstündağ "A Milli Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez çeyrek finale kalması tarihi bir başarı. Bu da tarihi bir gün. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Aslında yolumuz uzun. Daha büyük başarılara imza atmak için bu süreci, bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kürsüde yer alarak bu takım ülkeye dönecektir" ifadelerini kullandı.