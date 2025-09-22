Türk yüzücüler, 20 Bridges of Manhattan’ı başarıyla tamamladı

Türk sporcular Çağatay Kalkancı ve Ece Demir, New York'taki Manhattan Adası'nın etrafındaki 48 kilometrelik zorlu parkurda yüzdü.
Zaman zaman hava şartlarının değişmesi ve akıntılara rağmen erkek yüzücü Kalkancı, parkuru 9 saat 20 dakikada, kadın yüzücü Demir ise 10 saatte tamamladı.
Türk yüzücü ekibinden yapılan açıklamada, "Yoğun antrenman ve kararlılıkla ay yıldızlı bayrağımızı bitiş noktasında New York'ta dalgalandırmak çok gurur verici oldu." ifadeleri yer aldı.
20 BRIDGES OF MANHATTAN
"20 Bridges of Manhattan", Manhattan Adası'nı çevreleyen Hudson, East ve Harlem nehirleri boyunca yüzerek toplamda yaklaşık 46 kilometrelik bir rotayı tamamladığı bir açık su yarışıdır.
Adını parkur boyunca geçilen 20 köprüden alan yarış, değişken su sıcaklıkları, güçlü akıntılar ve yoğun deniz trafiği nedeniyle dünyanın en zorlu şehir temelli açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.