Haber hattı

Turkcell'den dev destek

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Buna göre; Turkcell, 5 yıl boyunca milli takımlar ana sponsorluğu ile Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) isim sponsorluğunu üstlenecek. BGM'de gerçekleştirilen imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ile davetliler katıldı. Turkcell ile Türk basketbolu için tarihi bir iş birliğine gittiklerini belirten TBF Başkanı Türkoğlu, "Bu iş birliği, hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul'un kültürel hayatına katkı sağlayacak. Türk basketbolunu modern imkânlarla buluşturuyoruz" dedi.

Arda Güler'e kötü haber!

REAL Madrid'de Xabi Alonso'nun gelişiyle takımın bankolarından olan Arda Güler'in şansı, Bellingham'ın sakatlıktan iyi bir performansla dönmesiyle birlikte azalabilir. İspanyol devinin, sahasında Espanyol'u 2-0 yendiği maçta bu sezon ilk kez yedek başlayan ve 61. dakikada oyuna giren milli futbolcu ile ilgili haber yapan İspanyol gazetesi AS'ta, "Bellingham geri döndü. Sezon ilerledikçe, Bellingham, Xabi Alonso'nun takımında daha önemli hale gelecek. Mastantuono veya Arda Güler, Mbappe'nin gol paylaşımı konusunda eksikliğini kapatması beklenen İngiliz oyuncunun yerine feda edilecek isimler olacak" yorumu yapıldı.

Gaziantep'te tenis şöleni!

İŞ Bankası, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 1-5 Ekim 2025 tarihlerinde Gaziantep Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'nde düzenlenecek 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'na sponsor oldu. İş birliğine ilişkin imza töreninde konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bu projeye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sponsorluğu, federasyonun hayallerini uzun vadeli olarak desteklemenin ilk adımı olarak gördüklerini belirtti. Şampiyonada 38 erkek, 26 kadın takımından 230 sporcu korta çıkacak.

Singapur'dan 4 madalya

MILLI sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; organizasyonda Defne Kurt, açık yaş kadınlar SM10 kategorisi 200 metre karışıkta 2.28.30'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Sevilay Öztürk ise S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 43.75'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. Milli para yüzücülerden Sümeyye Boyacı, S5 kategorisi 50 metre sırtüstünde 44.87'lik, Turgut Aslan Yaraman ise erkekler S8 kategorisi 100 metre sırtüstünde 1.06.52'lik dereceleriyle bronz madalya kazandı.