Toprak Razgatlıoğlu, Aragon’da piste çıkıyor

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışlarından olan Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) heyecan bu hafta sonu İspanya'nın Aragon pistine taşınıyor.

Üst üste 12 galibiyet alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini elde etmek için piste çıkacak.

Sezon boyunca sergilediği üstün performansla 469 puana ulaşan Razgatlıoğlu, şampiyonada en yakın rakibi İtalyan Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonada üçüncü sırada ise 260 puanla İtalyan pilot Danilo Petrucci yer alıyor. Bu tabloyla Aragon etabına girecek olan Razgatlıoğlu, puan farkını açmayı ve üst üste zaferlerle adını WSBK tarihine yazdırmayı hedefliyor. Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da üst üste iki yarış daha kazanması halinde 13 yarış ile kendisine ait olan üst üste galibiyet rekorunu geliştirmiş olacak.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu da Aragon'da puanlar almak için piste çıkacak. Yamaha YZF-R1 ile mücadele edecek olan sporcu, Magny-Cours'da birinci ana yarışta elde ettiği 10.'luk derecesinin ardından bu hafta sonu daha yüksek sıralara çıkmayı amaçlıyor.

Aragon etabında, yarın yapılacak antrenman seanslarının ardından 27 Eylül Cumartesi günü TSİ 12.00'de Superpole, TSİ 15.00'te ise ilk yarış koşulacak. 28 Eylül Pazar günü TSİ 12.00'de Superpole yarışının ardından, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışı gerçekleştirilecek.

